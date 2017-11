Continuar a ler

"Neymar vai triunfar aqui e esta muito feliz. Não sei aquilo que se diz ou de onde provém a informação. Aqui estamos todos rendidos ao encanto de Neymar. Vai ficar e triunfar aqui", garantiu Emery durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Nantes, agendado para sábado.O treinador espanhol assegurou ainda que todos estão a tentar ajudar o avançado brasileiro a adaptar-se da melhor forma ao PSG. "É igual para todos os jogadores que chegam a um novo clube. É um processo em que é preciso de tempo. Todos têm de ajudar para que as coisas corram bem. As minhas conversas com os jogadores são para falar disto. E está tudo a correm bem, ele melhora de dia para dia", frisou o timoneiro dos parisienses."O campo é o mais importante para mim. Todos os rumores que vêm do exterior não interessam. O mais importante são as conversas que tenho com ele e ele tem trabalhado bem com o grupo", acrescentou Emery, admitindo um tratamento diferenciado na relação com os jogadores que tem às suas ordens no PSG"Todos os jogadores são profissionais, mas são pessoas acima de tudo. Cada pessoa é diferente. É preciso conhecê-la bem. Alguns jogadores precisam de mais afeto, outros de uma discurso mais direto. O Neymar está feliz quando joga e queremos que se sinta bem dentro do grupo, com os seus companheiro. Vamos todos ajudá-lo", concluiu.