Neymar é um dos grandes candidatos a estar entre os três finalistas da Bola de Ouro - para já, o brasileiro integra a lista de nomeados anunciada pela 'France Football' - e Unai Emery, treinador do Paris Saint-Germain, assumiu que esse é um objetivo não só do jogador mas também do clube francês.



"Nós queremos o melhor. Vamos ajudar Neymar para que esteja entre os candidatos e para ganhar o troféu. Hoje em dia há imensos jogadores muito fortes em todo o Mundo. No futuro, vamos trabalhar e ajudá-lo a ser um candidato importante neste troféu", adiantou o técnico espanhol na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Dijon, a realizar no sábado.





