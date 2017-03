Continuar a ler

"Na segunda parte o jogo mudou. Estava mais tranquilo, porque via a equipa melhor, capaz de lhes causar problemas, ainda que o penálti os tenha colocado no jogo. Tivemos possibilidade para fazer o 3-2 e as decisões de arbitragem prejudicaram-nos. Na nossa área assinalaram um penálti e na outra não. Perdemos nos últimos minutos tudo aquilo que trabalhámos. Não há explicação, é o tudo ou não. Há que assumir que, numa oportunidade que tínhamos para crescer, não o conseguimos. Aprendemos sempre com as experiências negativas e esta é uma delas para os meus jogadores, para mim e para o meu staff. Fizemos um grande jogo em casa e isso dava confiança", recordou.A finalizar, Emery falou de novo da arbitragem e ainda que não atribua papel decisivo, admite que os penáltis fizeram a balançar pender para um dos lados. "As decisões da arbitragem, sendo ou não acertadas, foram todas a favor deles. Não digo que foram decisivos, mas que estiveram a favor deles nas decisões. Há dois penáltis para eles que são duvidosos e um a nosso favor que não é assinalado", apontou.