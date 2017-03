Continuar a ler

Depois de ter vencido em casa por 4-0, o PSG foi eliminado da Champions ao perder em Camp Nou, por 6-1 , na quarta-feira.Já depois de ter recebido apoio total do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, o treinador garantiu que trabalha todos os dias para melhorar e que mantém um contacto próximo com o dirigente."Falei com ele depois da eliminação. Perguntou-me como estava e como estava a equipa. Falámos de superar este momento, mas também do futuro. Temos muita motivação para acabar bem a temporada, ganhando o campeonato", disse Emery.De acordo com o treinador, o Paris Saint-Germain tem um projeto "muito grande", lembrando que não se aprende apenas com as experiências positivas."Tenho a certeza que da próxima vez será melhor. O nosso objetivo é manter esta confiança, este trabalho, esta exigência e esta constância. O PSG vai continuar a crescer, isso é o mais importante", referiu.