Continuar a ler

A União Desportiva de Songo chegou ao golo do empate aos 31 minutos, numa jogada em que há um cruzamento para área da Liga Desportiva e Luís salta melhor que os dois centrais da equipa de Maputo.Já na segunda parte, aos 63 minutos, a União Desportiva chegou ao golo da vitória através de um livre direto de Banda.Também o Ferroviário de Maputo, vice-campeão, derrotou o ENH por 2-0, numa partida com um resultado pouco surpreendente e que decorreu no Estado Nacional de Zimpeto.Devidos a sua participação na liga dos campões africanos, o campeão em titulo, Ferroviário da Beira, jogou na quarta-feira, tendo vencido a equipa da UP de Lichinga por 3-0.