Fellaini foi considerado imprescindível por José Mourinho, o grande responsável por o Manchester United ter accionado em janeiro a cláusula de renovação de contrato que o médio tem no contrato, a qual lhe valeu mais um ano de ligação e o aumento de salário para cerca de 540 mil euros por mês.



Recentemente, Mourinho voltou a não poupar nos elogios a Fellaini, quando o futebolista de 30 anos voltou à competição após lesão sofrida no início de outubro, na seleção, diante do Chelsea (dia 5): "Não quero esquecer isto e tenho de dizer que Fellaini foi fantástico... para mim, para os companheiros de equipa, para os adeptos e para o clube."



"Esteve lesionado durante semanas, treinou ontem pela primeira vez com o plantel e disponibilizou-se para para ajudar caso a equipa necessitasse dele. Por isso, estou mesmo muito agredecido e não quero que isto passe em claro", acrescentou o treinador português.



O Manchester United está tão interessado - e confiante... - em manter Marouane Fellaini no plantel que arriscará ficar sem o médio a custo zero no final da temporada, em vez de procurar fazer algum dinheiro com uma transferência no decorrer da reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2018.O 'Manchester Evening News' dá conta deste cenário, salientando o impasse nas negociações para a renovação de contrato entre as partes, depois do internacional belga ter recusado a proposta que lhe foi apresentada em setembro.