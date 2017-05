Continuar a ler

Nova ausência na principal competição europeia significa a perda de mais de 50 milhões de libras (58,16 milhões de euros) em receitas e o caminho que resta ao United para evitar esse cenário passa pelo triunfo sobre o Ajax na final de Estocolmo, uma vez que a equipa hipotecou as hipóteses de se qualificar através da classificação na Premier League, na qual acabrá no 6.º lugar.O plano do clube é propor a Mourinho a renovação por mais uma temporada, com opção por outra ainda, face ao contrato vigente, que termina em junho de 2019. O salário do treinador, que será de 12 milhões de libras/ano (mais de 15,75 milhões de euros, ao câmbio de final de maio de 2016, altura em que assinou), também será aumentado.