Continuar a ler

Mourinho ficou lívido quando o informaram que o voo só se poderia realizar para lás das 2h30 da manhã. A soçução foi fazer os mais de 300 quilómetros de viagem de autocarro, tendo jogadores, equipa técnica e dirigentes chegado a Manchester depois das 4 da manhã.



Portugueses e ingleses têm provérbios para o que sucedeu em Heatrow nas primeiras horas de terça-feira: 'misfortunes never come singly', ou 'uma desgraça nunca vem só'... Mourinho ficou lívido quando o informaram que o voo só se poderia realizar para lás das 2h30 da manhã. A soçução foi fazer os mais de 300 quilómetros de viagem de autocarro, tendo jogadores, equipa técnica e dirigentes chegado a Manchester depois das 4 da manhã.Portugueses e ingleses têm provérbios para o que sucedeu em Heatrow nas primeiras horas de terça-feira: 'misfortunes never come singly', ou 'uma desgraça nunca vem só'...

foi eliminado da Taça de Inglaterra pelo) na noite de segunda-feira, em Londres, e uma das mensagens que José Mourinho passou na conferência de imprensa dizia respeito ao pouco tempo que os jogadores dispunham para descansar, tendo em vista a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa frente ao Rostov (quinta-feira, em Old Trafford). O treinador português estava longe de imaginar o que o esperava um par de horas após ter proferido estas declarações...O episódio é fácil de explicar, mas difícil de entender tendo em conta o que se espera de um clube com a dimensão do United em termos organizativos: a comitiva dos red devils chegou ao aeroporto de Heatrow, que fica a cerca de uma hora de carro do centro de Londres, e não tinha à sua espera o avião que fora alugado - alguns órgãos de comunicação social ingleses noticiaram que o 'charter' se atrasou num outro serviço.

Autor: António Espanhol