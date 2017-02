Continuar a ler

Os nomes dos potenciais reforços para a próxima temporada avançados pelo jornal inglês não são novos e distribuem-se por setores. São eles o defesa-central Victor Lindelöf (Benfica), o médio defensivo Tiemouré Bakayoko (Monaco) e o avançado Antoine Griezmann (Atlético Madrid), num investimento que pode superar os 200 milhões de libras (233.8 milhões de euros).



Recorde-se que os red devils gastaram 185 milhões de euros em três futebolistas no verão passado. Além de Pogba foram contratados o médio ofensivo Henrikh Mkhitaryan (Borussia Dortmund), por 42 milhões, e o defesa-central Eric Bailly (Villarreal), por 38 milhões.



A decisão de Woodward, aprovada pela família Glazer, proprietária do Manchester United, foi tomada com base no trabalho já efetuado por Mourinho, que muito agradou à administração do clube, escreve o diário, no que é uma argumentação recentemente exposta por outros órgãos de comunicação social em Inglaterra.



Desde a saída de Alex Ferguson, no final de maio de 2013, Woodward contratou três treinadores: David Moyes, Louis van Gaal e agora Mourinho, sendo o responsável máximo pelo investimento de 500 milhões de libras (584.51 milhões de euros) em contratações desde então, num período em que o clube ganhou apenas uma Taça de Inglaterra (2015/16) e uma Supertaça (2016).

No que toca à reformulação do plantel, o clube de Old Trafford garantirá a Mourinho verbas mais do que suficientes para mais aquisições sonantes, que se seguem à de Paul Pogba, contratado à Juventus no verão passado por 105 milhões de euros (mais cinco milhões previstos em objetivos).