Aos 17 anos, Angel Gomes é um dos futebolistas mais promissores da sua idade, como o provou o recente Mundial de sub-17, no qual capitaneou a seleção inglesa rumo ao título. O jovem jogador, que é também filho do antigo avançado português Gil - campeão do Mundo de sub-20 em 1991 -, alinha na formação do Manchester United e os red devils parecem dispostos a tudo para o manter por perto de José Mourinho.Segundo a imprensa britânica, os responsáveis dos red devils temem o alegado interesse do Barcelona no talentoso médio ofensivo, que ainda não assinou um contrato profissional com o United, o que já poderia ter feito, depois de ter celebrado o 17.º aniversário a 31 de agosto. Este facto e a perspectiva de poder não ter muitas oportunidades na equipa principal, aumentaram os rumores quanto a uma investida dos catalães.Recorde-se que Angel Gomes estreou-se na Premier League a 21 de maio passado, frente ao Crystal Palace, no último encontro da época, sendo o primeiro jogador nascido neste milénio (em 2000) a alinhar na competição. Com 16 anos e 263 dias, o médio tornou-se igualmente no mais jovem a jogar uma partida oficial pelo Manchester United desde Duncan Edwards, em 1953.