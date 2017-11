Os japoneses do Urawa Red Diamonds conquistaram este sábado a Liga dos Campeões da Ásia pela segunda fez, 10 anos depois da primeira, ao derrotarem em casa os sauditas do Al-Hilal, por 1-0.Após o empate 1-1 na primeira mão, o brasileiro Rafael Silva assegurou o troféu aos nipónicos com um golo aos 88 minutos.O Urawa Red Diamonds sucede no historial de vencedores da principal competição de clubes asiática aos Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul.

Autor: Lusa