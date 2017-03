Uros Vitas, defesa do KV Mechelen, está super apaixonado por Andrijana e decidiu homenagear a mulher com uma tatuagem. Uma data simbólica no antebraço? Uma silhueta numa perna? As iniciais dela num dedo? Não, Uros é um homem à antiga e decidiu estampar a cara da mulher nas costelas... Um gesto motivado pelo amor mas com resultados desastrosos.

Autor: João Seixas