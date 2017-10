Continuar a ler

Apesar de elogiar também o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar, Bolt diz que Ronaldo "tem uma capacidade assombrosa e vai manter-se ao mais alto nível ano após ano".O jamaicano, de 31 anos, sempre se interessou pelo futebol, tendo dito várias vezes que gostaria de se testar como jogador profissional.Bolt, oito vezes campeão olímpico, elogiou ainda Zidane, que elegeu como treinador que preferiria ter, destacando ainda o italiano Buffon como o melhor guarda-redes do mundo, por ser "muito difícil marcar-lhe um golo, mesmo tendo quase 40 anos".O jamaicano elegeu ainda o onze do ano, com Buffon na baliza, Marcelo e Daniel Alves nas laterais, Sergio Ramos e Bonucci como defesas centrais, Paul Pogba, N'Golo Kanté e Philippe Coutinho no meio campo e Ronaldo, Messi e Neymar na frente de ataque."Adoraria poder jogar futebol agora que me retirei da pista. Tenho falado disso em entrevistas e muitos clubes mostraram interesse. Infelizmente, em agosto lesionei-me com gravidade", revelou Bolt, que mantém a Esperança de "poder jogar alguns jogos em 2018".