La calomnie est l'arme de l'impuissant !

C'est affligeant !!!

La vérité c'est la justice qui la rétablira ?? — Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 17 de maio de 2017

Mathieu Valbuena reagiu às palavras de Karim Benzema na entrevista ao 'L'Équipe', na qual o jogador do Real Madrid acusou o antigo colega de seleção de estar a mentir no polémico caso que opõe ambos em tribunal."A calúnia é a arma dos impotentes. É triste", escreveu o médio do Lyon nas redes sociais.Recorde-se que Benzema foi acusado de associação criminosa por fazer chantagem com Valbuena, pedindo dinheiro para não revelar um alegado vídeo de teor sexual."A Justiça é que vai restabelecer a verdade", concluiu Valbuena.

Autor: Luís Miroto Simões