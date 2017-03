Continuar a ler

Jorge Valdano, que foi jogador, treinador e diretor desportivo do Real Madrid, principal rival do Barcelona, afirmou que André Gomes está mergulhado numa crise de confiança



"André Gomes está a atravessar um período de insegurança muito grande", frisou à rádio Onda Cero.



A vida de André Gomes no Barcelona parece estar tudo menos fácil. O médio é frequentemente assobiado pelos adeptos, que exigem mais do português, face aos 35 milhões de euros que custou aos catalães aquando da sua contratação ao Valencia. O diário 'Sport' publicou esta segunda-feira um trabalho sobre o que diz ser a "escandalosa estatística" de Gomes que comprova o mau momento que atravessa.Em 20 jogos na liga espanhola, o internacional português não apontou qualquer golo nem fez qualquer assistência para um companheiro faturar. Alargando a análise a todas as competições, o médio participou em 13 dos 14 jogos que a equipa de Luis Enrique não conseguiu vencer esta temporada.

Autor: Luís Miroto Simões