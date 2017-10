Jorge Valdano acredita que Mbappé será um problema para Neymar. Em declarações à Onda Cero, o antigo jogador deixou elogios ao vencedor do prémio 'Golden Boy' deste ano e acredita que o francês vai ofuscar o brasileiro no PSG."Mbappé ganhou o prémio do melhor jogador jovem e isso parece-me justo. Tenho a impressão que Mbappé será um problema para Neymar. [Neymar] Saiu de Barcelona para fugir a Messi e encontrou Mbappé. Acredito que o francês vai marcar uma era", afirmou o antigo dirigente do Real Madrid.

Autor: Bruno Dias