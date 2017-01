Continuar a ler

Depois da visita surpresa de Valdo, Guedes fez um treino individual com o preparador físico Julen Masach, numa sessão de pouco menos de uma hora como trabalho preparatório para o seu primeiro treino coletivo.



O brasileiro Valdo, antigo futebolista de Benfica e Paris Saint-Germain (PSG), visitou esta quinta-feira Gonçalo Guedes no primeiro dia de trabalho do mais recente reforço dos franceses, contratado aos encarnados."Conheço Gonçalo desde que ele era pequeno, porque tive uma casa perto da dos seus pais em Portugal. Estou confiante na sua carreira. Desde criança, ele era diferente dos outros jogadores, porque corria muito depressa com bola. Tenho a certeza de que ele vai triunfar aqui em Paris", afirmou Valdo, citado no site oficial do PSG.

Autor: Lusa