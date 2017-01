O guarda-redes australiano Matt Ryan vai ser cedido pelo Valencia ao Genk até final da temporada. Sem espaço no onze valenciano, devido à inesperada permanência de Diego Alves nos quadros do clube, o guardião, de 24 anos, regressa ao país onde atuava, antes de há duas temporadas, viajar para o sul de Espanha.Segundo a 'Marca' o emprétimo do Ryan é válido até ao final da temporada e o acordo estabelecido não prevê qualquer opção de compra, pelo o futebolista 30 vezes internacional pela Austrália regressará ao Mestalla, em julho de 2017, para uma vez mais tentar a sua sorte no futebol espanhol.Este domingo, Matt Ryan já não participou no treino matinal, dirigido por Voro, uma vez que já viajara para a Bélgica, para acertar os últimos pormenores do contrato com o 8.º classificado da 'Jupiler Pro League'.

Autor: João Lopes