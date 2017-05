Continuar a ler

O argentino foi cedido ao Espanyol na temporada 2016/2017, onde teve um grande desempenho, o que o levou a ser incluído pela UEFA no melhor onze da liga espanhola.



"Depois das condições de venda previstas na concessão ao RCD Espanyol, o jogador Pablo Piatti está desvinculado do Valencia. O clube deseja-lhe boa sorte na sua nova carreira profissional", declarou o Valencia, num comunicado oficial.



Pablo Piatti abandonou o Valencia , clube onde jogava desde 2011, e assinou contrato com o Espanyol , após o emblema catalão ter exercido a opção de compra incluída no empréstimo do avançado.Pablo Piatti assinou contrato por um milhão e meio de euros, com uma cláusula de 30 milhões e duração até 30 de junho de 2020, segundo o Espanyol.

