O Valencia não escondeu a sua indignação por ver José Mourinho comentar alguns detalhes do contrato de Andreas Pereira, jogador que foi cedido pelo Man. United em cima do encerramento do mercado de transferências. Embora "dececionado" com o extremo, já que esperava que este pudesse lutar por um lugar na equipa, o técnico português revelou que os red devils detêm uma opção para fazer regressar o jogador já no próximo dia 1 de janeiro.Ora, a resposta chegou agora através de Mateu Alemany, diretor-geral do Valencia. "Este clube não tem o hábito de falar de situações contratuais, não mais do que é necessário. Eu não teria feito comentários sobre o assunto, mas como eles fizeram existe de facto essa opção", confirmou o dirigente, sublinhando que esse eventual resgate de Andreas Pereira na reabertura da janela de transferências pressupõe contrapartidas financeiras para o emblema che.