Na segunda parte, Roberto Torres (62') faria o empate a dois golos, antes de Martín Montoya voltar a adiantar o Valencia, aos 73', já com o português Nani em campo - o extremo entrou aos 71' para o lugar do ex-benfiquista Rodrigo, num jogo em que João Cancelo não foi opção devido a castigo.A fechar, a equipa forasteira ainda beneficiou de um penálti, que Dani Parejo desperdiçou aos 86', e seria Carlos Clerc a prolongar a série negra do Valencia (oito jogos sem vencer na Liga), fazendo o empate aos 90'+3. Um desfecho que mantém o Osasuna na última posição, com 8 pontos, enquanto o rival segue no 17.º lugar, com 13 pontos, embora com menos um jogo disputado (terá ainda de defrontar o líder Real Madrid).Veja o direto do jogo e a classificação da Liga após a 17.ª jornada.