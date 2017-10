Continuar a ler

O conjunto de Marcelino Garcia Toral, que contou de início com Gonçalo Guedes - saiu aos 83', após grande exibição -, passou a contar 15 pontos, os mesmos do At. Madrid, 4.º, que no sábado empatou a zero com o Leganés.Por seu lado, o Villarreal também subiu na tabela, para o 9.º lugar, ao receber e bater o Eibar por 3-0 , graças a um hat trick do congolês Cedric Bakambu, aos 25, 52 e 76 minutos, o último de penálti, que foi o seu quinto tento na prova.Ainda este domingo, além da vitória do Barcelona frente ao Las Palmas, por 3-0 , o Betis empatou a quatro golos no reduto da Real Sociedad, num embate em que esteve a vencer por 1-0, 3-2 e 4-3. O 4-4 final foi apontado pelo anfitrião Diego Llorente, aos 86 minutos.