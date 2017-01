Continuar a ler

Com a 2.ª mão agendada para dia 12, em Vigo, o Valencia dificilmente evitará a eliminação.



Oitavos-de-final da Taça do Rei (1.ª mão)



Valencia-Celta de Vigo, 1-4

Osasuna-Eibar, 0-3

Las Palmas-At. Madrid, terça-feira (20h15)

Deportivo-Alavés, terça-feira (20h15)

Alcorcón- Córdoba, quarta-feira (18h00)

Real Sociedad-Villarreal, quarta-feira (18h00)

Real Madrid-Sevilha, quarta-feira (20h15)

Athletic Bilbao-Barcelona, quinta-feira (20h15)



Com o português João Cancelo no onze, o Valencia deu mais uma desilusão aos seus adeptos ao perder por 4-1 na receção ao Celta de Vigo na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei.Num dia marcado pelos protestos contra Peter Lim - milionário asiático que é o acionista maioritário do clube che -, a equipa galega fez a festa com golos de Iago Aspas (3' pen.), Bongonda (14'), Daniel Wass (19') e Guidetti (75'). Dani Parejo reduziu aos 48', de penálti.