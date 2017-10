Depois de alguns altos e baixos, Gonçalo Guedes parece estar finalmente a levantar voo... Este sábado, e já depois de ter marcado na vitória sobre o Betis, por 6-3, o avançado português voltou a brilhar diante de uma equipa andaluza, no caso o Sevilha, numa partida na qual os che voltaram a golear, agora por 4-0.Ainda sem perder qualquer partida na presente temporada, os valencianos voltaram a estar em bom plano, com o jogador formado no Benfica a ser o elemento em destaque. Fez dois golos de grande qualidade, aos 43' e 90'+2, tendo ainda tempo pelo meio para assistir, com um grande passe, Santi Mina aos 85' para o 3-0. Antes, já Simone Zaza havia feito o outro tento da equipa che, que continua assim no segundo posto, com 21 pontos.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima