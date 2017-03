Continuar a ler

A publicação do país vizinho fez um retrato do rendimento do jogador português e chegou à conclusão que Cancelo está mesmo a regredir nalguns aspetos de jogo, notando-se uma "falta de intensidade mental, um défice na tomada de decisões, lacunas táticas e irregularidade".A perda de fulgor de Cancelo parece assim estar relacionada com o fator psicológico do próprio jogador, cuja cabeça "parece estar noutro sítio", mas a verdade é que o contexto onde está inserido também não ajuda. O Valencia figura na segunda metade da tabela da liga espanhola e esta temporada as notícias vindas do Mestalla têm sido quase todas por maus motivos.Com 22 anos, o lateral português soma 29 jogos esta temporada entre liga e Taça do Rei, tendo sido titular em 24 deles.