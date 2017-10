O Valencia tem pressa em renovar contrato com Rodrigo Moreno, avançado que cumpre a quarta temporada no clube che.A notícia é avançada pelo 'Super Deporte', que lembra que o vínculo do jogador prevê apenas mais uma época para além da presente. O avançado, que já passou pelo Benfica, tem estado em bom plano, com quatro golos em sete partidas disputadas esta época.Apesar de tudo, Adalberto Moreno, pai e agente do jogador, não se mostra preocupado com a situação e quer que Rodrigo permaneça focado em jogar futebol, deixando a revisão contratual para mais tarde.

Autor: Luís Miroto Simões