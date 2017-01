O Valencia somou este sábado o segundo triunfo consecutivo, algo que consegue apenas pela segunda vez esta temporada, ao bater, fora de casa, o Villarreal por 2-0, em partida da jornada 19 da Liga espanhola.Com João Cancelo e Nani a titulares e atuar os 90 minutos, os che triunfaram graças aos golos dos jovens Carlos Soler (35', a passe de Nani) e Santi Mina (42'), passando agora a somar 19 pontos, no 15.º posto, 7 pontos acima da zona de despromoção. Já o Villarreal perdeu a oportunidade de apanhar de forma provisória o At. Madrid no quarto posto, mantendo-se no sexto lugar, com 31 pontos.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima