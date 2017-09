Ernesto Valverde desvalorizou esta sexta-feira a 'crise' instalada no Real Madrid e lembrou que o Barcelona também estava mal no início da temporada."Nesta altura do campeonato é verdade que há equipas com zero pontos e pode pensar-se que estão em crise, mas isto vira tudo numa semana. O Real Madrid está a sete pontos, mas também estou atento ao Sevilha e ao Atlético. Não sei como o Real lida com as suas crises. Há um mês, nós estávamos numa hecatombe. Faltam muitos meses de competição. O que me importa é a minha equipa", frisou o técnico dos catalães.A equipa de Camp Nou defronta no sábado o Girona antes da visita a Alvalade, sendo que Valverde pensa apenas no encontro do campeonato. Pelo menos, para já: "Serão quatro dias de margem, o que é substancialmente diferente de ter três. O jogo de amanhã é importantíssimo para nós. É um dérbi, porque sabemos que há uma componente emocional. O adversário vai ter uma motivação extra e nós temos de tê-la também".

Autor: Luís Miroto Simões