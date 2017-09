Continuar a ler

"Não creio que o estado do relvado tenha tido uma influência decisiva na lesão do Dembélé, mas gostava que todos os relvados estivessem em bom estado", concluiu. Dembélé enfrenta agora uma operação e a consequente recuperação, e o seu treinador fala de paciência: "É o mais difícil para um jogador. Tens de encher-te de paciência e trabalhar sozinho, vendo a evolução pouco a pouco. É mais uma etapa que vai conhecer na sua carreira".Ainda sobre este tema, Valverde explicou que não acredita que o relvado tenha desempenhado um papel importante na lesão do seu jogador."Não creio que o estado do relvado tenha tido uma influência decisiva na lesão do Dembélé, mas gostava que todos os relvados estivessem em bom estado", concluiu.

Ernesto Valverde sublinhou que a falta de experiência contribuiu para a lesão de Ousmane Dembélé, jogador que se lesionou com gravidade no bíceps femoral do músculo esquerdo no sábado, na visita ao Getafe."É um futebolista sem lesões musculares no historial e que não tem a experiência necessária para reconhecê-las através de um desconforto. Um jogador mais veterano tinha deixado que a bola saísse pela linha de fundo", referiu o treinador do Barcelona em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões