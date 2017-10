Continuar a ler

Questionado sobre se imagina um campeonato sem o Barcelona, Valverde sublinhou que isso não passa de um cenário neste momento: "Isso ainda não aconteceu, são apenas suposições. Prefiro focar-me em realidades e a realidade é que amanhã temos um jogo com o Athletic".



Ernesto Valverde, treinador do Barcelona, pronunciou-se esta sexta-feira sobre a polémica declaração de independência por parte da Catalunha, dizendo que está a acompanhar as notícias mas preferindo manter-se focado no futebol."Não vou negar que sigo, tal como todo o Mundo segue. Tenho a minha opinião mas tudo muda a cada cinco minutos. É política. E hoje ainda podem acontecer mais coisas. É impossível mantermo-nos informados sobre a situação política. Ontem foi um dia agitado, hoje também está a ser e ainda não acabou. Nós centramo-nos nos nossos assuntos. A minha responsabilidade é que a equipa ganhe", referiu o técnico em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões