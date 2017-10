Na antevisão do encontro com o Barcelona, Diego Simeone respondeu com ironia a uma questão sobre o estado do relvado do Wanda Metropolitano, pressupondo que a altura do mesmo poderia criar problemas aos catalães no encontro deste sábado. E Ernesto Valverde também não fugiu ao tema, garantindo que o Barça se adaptaria a qualquer situação."Não sou jardineiro, sou treinador. Quando me convidas a ir a tua casa eu como com a tua toalha de mesa, os teus pratos e os teus copos. E quando eu te convido para minha casa recebo-te com a minha toalha, os meus pratos e os meus copos", atirou Simeone em conferência de imprensa. Já Valverde respondeu de forma clara: "Nós adaptamo-nos ao menu, à louça e a tudo."O técnico do Barcelona admitiu, ainda assim, estar à espera de muitas dificuldades. "Vamos jogar num campo com um ambiente espetacular, onde ainda não jogamos frente a duas equipas que querem ganhar a Liga. Será um ambiente forte, mas é um jogo de futebol, mais nada", frisou Valverde, antes de acrescentar: "Com o nível que tem o Atlético nos últimos anos, é duplamente difícil. É um candidato ao título e sabemos a importância deste jogo."