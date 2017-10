Continuar a ler

"Desejávamos um dia calmo, mas não foi assim. Esperemos que tudo volte ao normal", disse o técnico dos catalães, recordando, quando confrontado com a violência vivida nas ruas, a sua infância no País Basco: "Cresci num sítio com situações como esta".Toda a situação teve influência na forma com o Barcelona encarou o encontro: "Viu-se que, de início, não estávamos concentrados. Estranha-se tudo num estádio vazio. Na segunda parte, aos poucos, fomo-nos habituando".O encontro chegou empatado ao intervalo, mas, no reatamento, o 'Barça' resolveu com três golos, todos com participação do argentino Lionel Messi, que assistiu Sergio Busquets no primeiro (49 minutos) e depois 'bisou' (70 e 77)."Não é normal viver uma situação como a de hoje. Todos temos consciência do que se passou hoje na Catalunha. Não vivemos num iglu", afirmou Valverde, adiantando que o presidente do FC Barcelona falou como treinadores e jogadores antes do encontro.