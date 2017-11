Ernesto Valverde falou do interesse do Barcelona em Antoine Griezmann . Na antevisão do encontro frente ao Leganés, o técnico espanhol deixou elogios mas não pensa no avançado do Atlético de Madrid, pelo menos por enquanto. "É um jogador muito bom, como outros que são apontados ao clube. Para já fico com os que tenho, no futuro veremos", afirmou o treinador do Barça.Sobre o adversário que os catalães visitam este sábado, Valverde destaca a qualidade no setor mais recuado. "É uma equipa que sofre poucos golos. Em cinco jogos em casa só sofreu um golo. Vejo-os como uma equipa semelhante ao Girona. É uma equipa muito solidária, sólida e que confia no que faz. Temos muito a ganhar. Vamos ter um ciclo difícil até ao Natal", frisou o técnico blaugrana.

Autor: Bruno Dias