O holandês Louis van Gaal continua sem conseguir 'digerir' a demissão do cargo de treinador do Manchester United no final da temporada 2014/15 e tem vindo a queixar-se da forma como os dirigentes atuaram no processo cujo final foi a escolha de José Mourinho que, na sua opinião, tem os seus defeitos..."Tal como eu já suspeitava, a forma como foi conduzida a sua transferência para o Manchester United não foi nada elegante, o que resultou no meu despedimento", afirmou Van Gaal, que assistou ao Liverpool-Manchester United como comentador de uma estação de televisão holandesa,"No fundo, Mourinho não é má pessoa. Consegue ser simpático e era assim quando foi meu adjunto no passado [no Barcelona], mas permite-se perder o controlo demasiadas vezes", avaliou ainda Van Gaal nas declarações que foram reproduzidas em vários órgãos de comunicação social britânicos.