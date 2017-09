A história já tem anos, mas só agora é contada. Ruud van Nistelrooy transferiu-se do Manchester United para o Real Madrid em 2006 e, segundo conta em livro Alastair Campbell (assessor de Tony Blair quando este era primeiro-ministro britânico e amigo de Alex Ferguson), Cristiano Ronaldo foi a causa que desencadeou a mudança do avançado holandês para a capital espanhola.Escreve o 'The Sunday Times' que em junho de 2006 Alastair Campbell ter-se-á encontrado com o treinador dos red devils, que estaria preocupado com Van Nistelrooy e o facto de se mostrar muito egocêntrico. O episódio relatado refere que "a última gota de água foi quando Van Nistelrooy disse a Cristiano Ronaldo que ele havia encontrado um novo pai em Carlos Queiroz" [na altura treinador adjunto de Alex Ferguson], pouco depois do falecimento do pai do internacional português."Carlos Queiroz pediu-lhe para mostrar respeito e ele disse que ali não respeitava ninguém. Van Nistelrroy desculpou-se mais tarde, mas CR7 não aceitou", refere Alastair Campbell. E assim Ruud Van Nistelrooy deixou o Manchester United.