O avançado holandês, que integrou o plantel do Sporting entre 2011 e 2013, lidera a lista dos marcadores da Liga suíça, com sete golos em nove jogos. Van Wolfswinkel, de 28 anos, marcou uma penalidade, aos 60 minutos, aumentando, então para 3-0, a vantagem do Basileia, que golearia os tetracampeões nacionais em título por 5-0 O avançado holandês, que integrou o plantel do Sporting entre 2011 e 2013, lidera a lista dos marcadores da Liga suíça, com sete golos em nove jogos.

O avançado Ricky van Wolfswinkel, jogador do Basileia, sofreu uma lesão no pé direito com "pequenas fraturas" e vai ficar fora dos relvados "por algum tempo", anunciou esta sexta-feira o internacional holandês na rede social Instagram.O site do clube informou que o avançado se lesionou na quarta-feira, na parte final do jogo da Liga dos Campeões com o Benfica.

Autor: Lusa