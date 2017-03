Continuar a ler

O experiente defesa, que se estreou na liga belga com 16 anos e esteve presente na fase final do Mundial'2014, adiantou estar "cansado do futebol europeu, mas não do futebol" e deixou uma garantia: "Eu não vou lá para dormir, vou com o coração, para dar o melhor de mim mesmo."



Além disso, Vanden Borre não descartou um regresso à seleção belga, dando o exemplo de Witsel, que rumou à China e continua a ser opção nos diabos vermelhos. "O campeonato congolês não tem nada a invejar ao campeonato chinês. TP Mazembe é um clube maior que alguns clubes chineses", lembrou.

De forma inesperada, Anthony Vanden Borre anunciou a 10 de janeiro o adeus aos relvados com apenas 29 anos. Três semanas depois, de maneira não menos surpreendente, o internacional belga decidiu 'anular' a retirada e assinou pelo TP Mazembe, clube da República Democrática do Congo, país africano de onde é natural.Depois de ter rescindido oficialmente o contrato com o Anderlecht - além da equipa belga representou ainda Fiorentina, Génova, Portsmouth, Genk, Tavriya Simferopol e Montpellier -, Vanden Borre deu esta quinta-feira uma conferência de imprensa, onde anunciou a decisão de voltar ao ativo numa equipa sedeada em Lubumbashi, a poucos quilómetros do local onde nasceu (Likasi).