Foram apenas cinco meses à frente da equipa do Sport de Recife. O balanço não é muito favorável: 15 derrotas, oito empates e 11 vitórias. Foi com estes números, que após a derrota por 2-0 diante do Junior de Barranquilla, nos quartos de final da Taça Sul-Americana, que a direção do clube pernambucano decidiu demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo.Logo após o jogo, o treinado anunciou ele mesmo a demissão. "Queria agradecer a forma como fui recebido. Infelizmente o futebol é assim, tudo fica por culpa do técnico. Eles entenderam que era melhor que eu saísse", disse.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil