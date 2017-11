Com entrada em ação marcada para a próxima temporada, o sistema do vídeo-árbitro começará a ser testado em Espanha em jogos dos campeonatos de jovens, segundo revelou esta terça-feira Javier Tebas, presidente de La Liga."O VAR estará a funcionar no próximo ano. Vamos testá-lo em torneios de jovens. Não é preciso ser em jogos com equipas grandes", declarou o líder do organismo que organiza o principal campeonato do país vizinho. Na mesma declaração, Tebas admite que antes de avançar com a implementação do sistema terá de ser feita uma ação de formação para "capacitar os árbitros" e também será necessário 'educar' os jogadores, clubes, imprensa e adeptos para esta nova ferramenta.

Autor: Fábio Lima