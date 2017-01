Continuar a ler

Esta é mais uma baixa na extensa lista de indisponíveis dos merengues, onde figuram Marcelo, Modric, Bale, Carvajal, James Rodríguez e Pepe.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Navas, Casilla e Yáñez.



Defesas: Sergio Ramos, Nacho, Coentrão, Danilo e Achraf.



Médios: Kroos, Casemiro, Kovacic, Asensio, Isco e Enzo.



Avançados: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Mariano e Morata.



Raphaël Varane vai falhar o encontro de quarta-feira com o Celta de Vigo, para a Taça do Rei. O central francês tinha treinado com a equipa na manhã desta terça-feira, mas acabou por não ser convocado para o encontro.O diário 'As' adianta que Zidane não chamou o defesa por precaução, levando assim apenas os centrais Sergio Ramos e Nacho para o jogo com o Celta.

Autor: Luís Miroto Simões