Raphaël Varane regressou aos treinos com a equipa esta sexta feira e poderá ser opção para o técnico do Real Madrid na partida frente à Real Sociedad, no próximo domingo, adianta a imprensa espanhola.Com várias lesões a 'importunar' Zidane, o defesa chegou também a ser apontado como mais uma baixa na equipa dos merengues. O internacional francês, de 23 anos, queixou-se de um desconforto, acabando mesmo por falhar, por precaução, a partida frente ao Celta de Vigo na passada terça feira, onde o clube madrileno foi eliminado da Taça do Rei.Com baixas de peso na defesa, o regresso de Varane é apontado como um 'alívio' para o técnico francês, que não pode contar nem com Marcelo nem com Carvajal neste setor.