Um dia depois da derrota sofrida em Londres, ante o Tottenham, o plantel do Real Madrid já prepara o duelo com o Las Palmas, marcado para domingo, num treino no qual a grande novidade foi Raphael Varane. O defesa subiu ao relvado onde realizou exercícios com e sem bola, abrindo boas perspetivas para uma utilização para breve.Em relação aos restantes jogadores, os titulares de Londres fizeram trabalho de recuperação, ao passo que ausentes, por motivos físicos, estiveram Keylor Navas, Gareth Bale, Carvajal, Kovacic e Luca Zidane, jogadores que são baixas confirmadas para o próximo duelo merengue.

Autor: Bruno Dias