Continuar a ler

Os meregues viajaram para Inglaterra nesta terça-feira com uma comitiva de 19 jogadores, entre os quais também não se encontram Keylor Navas, Dani Carvajal e Gareth Bale, devido a lesão.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Casilla e Moha;



Defesas: Vallejo, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf;



Médios: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco e Ceballos;



Avançados: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez e Mayoral. Os meregues viajaram para Inglaterra nesta terça-feira com uma comitiva de 19 jogadores, entre os quais também não se encontram Keylor Navas, Dani Carvajal e Gareth Bale, devido a lesão.Casilla e Moha;Vallejo, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf;Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco e Ceballos;Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez e Mayoral.

A ausência de Raphaël Varane é a nota de maior destaque na convocatória do Real Madrid para o jogo com o Tottenham, na quarta-feira em Londres, referente à quarta-jornada da Liga dos Campeões.O defesa-central internacional francês lesionou-se na partida da liga espanhola frente ao Girona - foi substituído no final da primeira parte - e não recuperou.