"Três dias depois, com 19 anos, ele colocou-me a titular contra o Manchester City. Era um jogo muito complicado e não sei se Mourinho conhecia a minha personalidade, mas tomei isso como um desafio. O jogo correu-me muito bem e a partir dali tudo começou a melhorar", relembrou o defesa francês, agora com 24 anos.

Raphaël Varane tem boas recordações do tempo em que José Mourinho comandava o Real Madrid. Numa entrevista à 'GQ', o central francês lembra-se da história que o levou a ser titular num encontro frente ao Manchester City, o primeiro jogo da fase de grupos da Champions, que acabou com uma vitória por 3-2."Passei um momento um pouco estranho na altura do Mourinho. No principio da época, nada me corria bem e não sabia porquê. Não fazia bons treinos e não era sequer opção para a equipa. Falei com Mourinho e ele perguntou-me: 'O que se passa? Por que é que não estás bem? Por que é que não estás ao teu nível?' Eu respondi: 'Não sei, estou a tentar mas as coisas não saem. Falta-me alguma confiança'", recordou, explicando o que aconteceu pouco depois.

Autor: Bruno Dias