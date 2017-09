O Real Madrid chegou a acordo com Raphaël Varane para a renovação do contrato do jogador até 30 de junho de 2022, informou o clube através do seu site oficial.O central francês, no clube desde 2011, oficializará a prorrogação do vínculo sexta-feira em conferência de imprensa. Marcelo, Isco, Karim Benzema, Marcos Llorente e Marco Asensio também já renovaram.Varane, de 24 anos, já realizou 117 partidas ao serviço do Real Madrid, tendo ganho, entre outros títulos, a Liga dos Campeões, por três ocasiões, e a Liga espanhola, por duas.