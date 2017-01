Três dias depois de se ter estreado (entrou ao intervalo) pelo Kayserispor com um empate (1-1) frente ao campeão Besiktas, em jogo da Taça da Turquia, o ex-portista Silvestre Varela já foi este domingo titular e ajudou a sua equipa a golear (4-1) o poderoso Fenerbahçe.Diante da antiga equipa de Vítor Pereira e Nani, o internacional português alinhou os 90 minutos e fez mesmo uma assistência, para o segundo golo, de Guray Vural, aos 70'. Antes, Umut Bulut (32') inaugurou o marcador para a turma de Kayseri, enquanto Mehmet Topal fez o momentâneo empate aos 41'. A fechar, Welliton (88') e Vural (90'+5) diraram a goleada.Com o triunfo, o Kayserispor colocou ponto final numa série de cinco jogos sem ganhar em todas as competições, e afastou-se do último lugar, subindo ao 16.º lugar, com 16 pontos, em 19 jogos. Atrás estão agora Adanaspor (14) e o Gaziantepspor (11), que têm um jogo a menos.