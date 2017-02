O Vasco da Gama corre o risco de perder seis pontos no campeonato estadual do Rio de Janeiro e ficar, assim, fora da luta por uma vaga nas meias-finais da primeira volta da competição. Isto depois de alguns clubes terem apresentado queixa contra os vascaínos por alegada utilização irregular do médio Jean e do lateral Gilberto na partida com o Resende, na 3.ª jornada da prova, a 5 de fevereiro.O regulamento do Cariocão diz que, até a 4.ª jornada, os jogadores precisam de ser inscritos até dois dias úteis antes da partida e aparecer sem pendências no boletim de inscrições da federação até o dia útil anterior. Jean figurou na lista de inscritos a 3 de fevereiro, mas só teve o nome publicado oficialmente no... dia 6. O caso de Gilberto é parecido, foi inscrito no dia 2 mas apenas a federação apenas o oficializou no dia 6.Caso seja mesmo punido, além de perder os referidos seis pontos, o Vasco será ainda multado numa verba que pode chegar aos 34 mil euros, segundo avançou o jornal 'O Globo' esta terça-feira. Volta Redonda e Resende são os clubes que tem interesse que os vascaínos percam pontos, pois estão na luta pela segunda vaga do respetivo grupo nas meias-finais.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil