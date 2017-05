Após a goleada (4-0) sofrida diante do Palmeiras na jornada inaugural do Brasileirão 2017, os responsáveis do Vasco da Gama, regressado esta temporada ao principal escalão do futebol canarinho, foram céleres a assegurar dois reforços para o eixo da defesa da equipa treinada por Mílton Mendes.A escolha do clube recaiu sobre Paulão, que atuava no Internacional de Porto Alegre, este ano relegado para a Serie B, e Breno, antigo jogador do Bayern Munique, cujo passe pertence agora ao São Paulo e que, supostamente, teria tudo acertado para representar o Grémio Goianiense.

O defesa, de 27 anos, que até já fora oferecido ao Vasco, reconsiderou a sua posição, demarcou-se dos deus representantes e fica em São Januário, durante uma temporada, por empréstino do São Paulo.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil