Continuar a ler

O defesa de 35 anos, que soma 101 internacionalizações, tomou esta opção a pouco mais de um ano de a Rússia acolher o Mundial'2018Berezutsky estreou-se pela seleção da Rússia em 2003 e disputou o último jogo com a camisola da seleção em outubro de 2016, na derrota da seleção de leste com a Costa Rica, por 4-3.O selecionador da Rússia, Stanislav Cherchesov, não quis, porém, fechar totalmente as portas a Berezutsky, manifestando-se convicto de que, "em caso de extrema necessidade", o jogador do CSKA "voltará à seleção".