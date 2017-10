"Estou muito satisfeito que ela tenha ficado connosco. Precisamos de um jogador como Thomas Lemar. Ele é muito importante para a nossa equipa. Claramente, é uma situação que teremos de analisar, embora como todos sabem não há certezas no futebol. Temos alguns jogadores que supostamente deveriam ter saído este verão mas isso não aconteceu devido a x, y ou z. Penso que é justo dizer que Thomas terá muitas possibilidades de sair no próximo ano", acrescentou Vasilyev.



Continuar a ler Ainda assim, descarta uma transferência na reabertura do mercado, em janeiro. "Em futebol nunca se pode dizer nunca, mas não é isso que estamos a pensar. Não está nos nossos planos. Depois, temos de esperar e ver como se comporta a equipa, nas diferentes competições, se temos interesse nele e nas ambições após o Mundial. Janeiro não me parece a altura certa para mudanças profundas na equipa", alertou.



Já quanto a Fabinho, que teve no Manchester United um dos grandes interessados no último defeso, Vadim Vasilyev também admitiu que o brasileiro poderá sair, mas só no final da temporada. "Ele é um dos jogadores chaves da nossa equipa, um jogador muito regular. Estamos muito satisfeitos por termos ficado com ele. Penso que é o tipo de jogador que queremos manter para sempre, mas no Monaco temos um modelo em que quando sentimos que é a altura certa, temos de deixar alguns jogadores para voltar a ter sucesso", frisou.



O dirigente monegasco admitiu que houve um "forte" interesse de Manchester United e Manchester City, além de outros clubes, no médio brasileiro. "Isso é normal. Apenas temos de encontrar o momento certo para cada um deles sair", concluiu.

Depois de ter perdido jogadores como Bernardo Silva, Bakayoko, Mendy ou Germain no último verão, Vadim Vasilyev admitiu esta quinta-feira que Thomas Lemar esteve também muito perto de sair. Em entrevista ao canal britânico Sky Sports, o vice-presidente do Monaco considerou agora que o jovem médio "tem muitas possibilidades" deixar o clube no final da época, à semelhança do brasileiro Fabinho, outro dos elementos da equipa de Leonardo Jardim muito cobiçados."O Liverpool estava muito interessado, mas foi o Arsenal que esteve muito perto de concretizar a transferência. Esteve muito perto, mas já era demasiado tarde, não havia tempo suficiente para finalizar o negócio", lembrou o dirigente monegasco, referindo-se às negociações com os londrinos, que terão oferecido cerca de 100 milhões de euros pelo internacional francês.